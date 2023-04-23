Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإيراني: قادرون على تنفيذ هجمات بمُسيّرات جديدة ضد أهداف بعيدة

Lebanon 24
23-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1059894-638178333469744819.jpg
Doc-P-1059894-638178333469744819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب قائد غرفة عمليات الجيش الإيراني، محمود موسوي، إن وحدات الجيش الإيراني باتت قادرة على تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية بمسيرات جديدة ضد أهداف بعيدة خارج الحدود.
وأعلن الجيش الإيراني، الخميس، تزويده بأكثر من 200 مسيرة جديدة مزودة بقدرات صاروخية وأنظمة حرب إلكترونية، مصمّمة لمهامّ الاستطلاع وتنفيذ ضربات، ويمكن تزويدها بـ"صواريخ جو - جو، وجو - أرض، وقنابل بعيدة المدى".
Advertisement
وقال محمود موسوي، وهو عميد بحري، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن الجيش الإيراني يسعى إلى تعزيز قدرات وحداته البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأكمل: "الإضافة التي حدثت اليوم في الجيش، جزء من مطالب وعقود الوحدات الأربع للجيش التي جرى إعداداها في عمل مشترك مع وزارة الدفاع وانضمت إلى الهيكل القتالي للجيش"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.
وأوضح موسوي أن هذه المعدات يمكنها أن تستخدم في مجال مراقبة وتحديد وحراسة الحدود الإيرانية، براً وبحراً وجواً على حد سواء، وقال: "الجيش يعتمد في خطط العمليات على قوة المسيرات في العمليات القتالية والهجومية. مع القدرات الحديثة، أصبح من الممكن تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف بعيدة".
 
مع هذا، فقد لفت موسوي إلى أن المسيرات الجديدة "مصممة للتحكم بشكل مشترك من قبل وحدات الجيش"، وأضاف: "كلها محلية الصنع، ويمكنها العمل ضد الأهداف الاستراتيجية والبعيدة للعدو مثل منظومة صاروخية، وتدميرها".
وأكمل: "بعد دخول الطائرات المسيرة إلى المنظومة القتالية، كان الأعداء يراقبون أنظمتنا الصاروخية، لكن اليوم منظومة المسيرات بأمداء مختلفة، تتيح للنظام يداً طويلة تمكنها من استخدامها ضد الأعداء إلى جانب المنظومة الصاروخية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2023-04-23
05:30 | 2023-04-23
05:00 | 2023-04-23
04:58 | 2023-04-23
04:30 | 2023-04-23
04:30 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website