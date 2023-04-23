الجيش الإيراني: قادرون على تنفيذ هجمات بمُسيّرات جديدة ضد أهداف بعيدة

قال نائب قائد غرفة عمليات الجيش الإيراني، محمود موسوي، إن وحدات الجيش الإيراني باتت قادرة على تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية بمسيرات جديدة ضد أهداف بعيدة خارج الحدود.

وأعلن الجيش الإيراني، الخميس، تزويده بأكثر من 200 مسيرة جديدة مزودة بقدرات صاروخية وأنظمة حرب إلكترونية، مصمّمة لمهامّ الاستطلاع وتنفيذ ضربات، ويمكن تزويدها بـ"صواريخ جو - جو، وجو - أرض، وقنابل بعيدة المدى".

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وقال محمود موسوي، وهو عميد بحري، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن الجيش الإيراني يسعى إلى تعزيز قدرات وحداته البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأكمل: "الإضافة التي حدثت اليوم في الجيش، جزء من مطالب وعقود الوحدات الأربع للجيش التي جرى إعداداها في عمل مشترك مع وزارة الدفاع وانضمت إلى الهيكل القتالي للجيش"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأوضح موسوي أن هذه المعدات يمكنها أن تستخدم في مجال مراقبة وتحديد وحراسة الحدود الإيرانية، براً وبحراً وجواً على حد سواء، وقال: "الجيش يعتمد في خطط العمليات على قوة المسيرات في العمليات القتالية والهجومية. مع القدرات الحديثة، أصبح من الممكن تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف بعيدة".

مع هذا، فقد لفت موسوي إلى أن المسيرات الجديدة "مصممة للتحكم بشكل مشترك من قبل وحدات الجيش"، وأضاف: "كلها محلية الصنع، ويمكنها العمل ضد الأهداف الاستراتيجية والبعيدة للعدو مثل منظومة صاروخية، وتدميرها".

وأكمل: "بعد دخول الطائرات المسيرة إلى المنظومة القتالية، كان الأعداء يراقبون أنظمتنا الصاروخية، لكن اليوم منظومة المسيرات بأمداء مختلفة، تتيح للنظام يداً طويلة تمكنها من استخدامها ضد الأعداء إلى جانب المنظومة الصاروخية".