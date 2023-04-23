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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ انطلاق الاشتباكات في السودان.. قائد الدعم السريع يظهر في محيط القصر الجمهوري (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2023 | 02:54
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ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي لأول مرة منذ انطلاق الاشتباكات مع الجيش، الأسبوع الماضي، بشكل سريع في فيديو مقتضب.

فقد أظهر المقطع المصور الذي انتشر اليوم الأحد، دقلو بالصوت والصورة لأول مرة، متجولاً على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.
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أتى ذلك بعدما أكد حميدتي في مقابلة حصرية مع "العربية" ليل السبت- الأحد أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن في وقت سابق أن لا أحد يعلم مكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.

كما شدد البرهان بدوره على أنه متواجد في مقر القيادة العامة للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.

وكان مقر القيادة فضلا عن محيط المطار في العاصمة، شهدا منذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين الكبيرتين اشتباكات عنيفة على الرغم من الهدنة ووقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مراراً، وكان آخرها يوم الجمعة فيما عرف بهدنة العيد.

فيما تشي تصريحات الرجلين اللذين أكدا أنهما لن يستسلما بأن الحرب أو القتال قد يطول، وسط عدم استعداد أي طرف للتراجع أو التنازل.

يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 نيسان الجاري، أدت إلى مقتل نحو 300 شخص حتى الآن، وإصابة أكثر من 3500 ، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية، وفق أحدث تقرير للأمم المتحدة.(العربية)


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