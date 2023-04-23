كيف أصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في أمن الخليج الإقليمي؟

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على مدى العقد الماضي، كان هناك الكثير من الجدل حول البنية الأمنية لمنطقة الخليج. تشكلت هذه المناقشة إلى حد كبير من خلال منافسة القوى العظمى الناشئة التي تضم الولايات المتحدة والصين وإيران.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "أقنعت العديد من التطورات الحاسمة (بما في ذلك الانتفاضات العربية عام 2011، واندلاع حرب اليمن في عام 2014، وحصار قطر عام 2017، واستهداف إيران لمنشآت النفط السعودية في عام 2019) خلال هذه الفترة دول مجلس التعاون الخليجي بأن لا الضمانات الأمنية الأميركية التقليدية، ولا قائمة المشتريات المتزايدة للأسلحة، ستحميها من التهديدات الناشئة. وأجبر تآكل الدور الأميركي كضامن أساسي للأمن في المنطقة دول الخليج العربي على اتباع استراتيجية التنويع، التي تهدف إلى تأمين تعاون أوسع مع مجموعة من الدول، لا سيما في المجال الأمني. لقد أدى توجه الولايات المتحدة نحو آسيا وقوة واشنطن المتراجعة إلى تغيير البنية الأمنية في الخليج".وتابع الموقع، "كانت العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، تحت الأضواء في هذا السياق. لكن تم استبعاد قوة إقليمية ثقيلة واحدة من معظم المناقشات، على الرغم من أنها اللاعب الوحيد الذي لعب دورًا ملحوظًا ومباشرًا في مجال الأمن الصارم في الخليج وسط محور الولايات المتحدة في آسيا. هذه الدولة هي تركيا. عندما صعد حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى السلطة في تركيا في عام 2002، أطلق سياسة خارجية جديدة ومتعددة الأبعاد، مما أدى إلى رفع مكانة الدولة ودورها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتمت صياغة السياسة الخارجية التركية بالرجوع إلى فهم شامل للجغرافيا والتاريخ والوكالة النشطة. واحتل الشرق الأوسط بشكل عام، وبلاد الشام والخليج بشكل خاص، مكانة حرجة في رؤية تركيا الطموحة".وأضاف الموقع، "وعلى الرغم من أن هذه الرؤية ظلت ثابتة في التخطيط الاستراتيجي للدولة، فقد تحول نهج السياسة الخارجية لتركيا بعد الانتفاضات العربية عام 2011 من القوة الناعمة إلى القوة الصلبة، استجابةً لتغير البيئة الأمنية والتهديدات الإقليمية المتزايدة. على هذا النحو، سعت تركيا إلى لعب دور أمني إقليمي أكبر وزيادة وجودها الأمني المباشر في الخارج. وخلال العقد الماضي، تم تشكيل دور تركيا الموجه نحو الأمن في الخليج إلى حد كبير من خلال الديناميكيات الداخلية والإقليمية والدولية الهامة. وساهم انعدام الأمن الإقليمي، ونقاط الضعف الهيكلية لدول مجلس التعاون الخليجي، والاعتماد على الحماية الخارجية، وتقليص التزامات واشنطن الأمنية تجاه الخليج، في زيادة دور أنقرة الأمني في المنطقة".وبحسب الموقع، "وتأثرت رغبة المؤسسة التركية في السعي للحصول على دور أمني رفيع لأنقرة في منطقة الخليج بالديناميات الداخلية للبلاد، بما في ذلك صعود صناعة الدفاع المحلية ودفعها نحو سياسة خارجية مستقلة. وتجلى تطلع تركيا إلى لعب دور أمني أكبر في منطقة الخليج في إنشاء أول قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، تحديداً في قطر. خلال أزمة الخليج عام 2017، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اقترح على العاهل السعودي الملك سلمان إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي السعودية قبل عامين على الأقل من الأزمة. وتربط أنقرة أمن واستقرار وازدهار منطقة الخليج بتركيا".وتابع الموقع، "بين عامي 2011 و2016، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اهتمامًا بتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية مع أنقرة. بدت المشاركة الدفاعية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مكملة لبعضها البعض، مع تزايد قدرات صناعة الدفاع المحلية في تركيا وميزانيات الدفاع الكبيرة لدول المجلس. خلال هذه الفترة، وقعت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات دفاعية رئيسية، وزادت أنقرة بشكل كبير من صادراتها من الأسلحة إلى دول الخليج العربي".وبحسب الموقع، "تبقى أزمة الخليج عام 2017 المؤشر الأكثر وضوحًا وصدقية لطموحات تركيا للعب دور أمني معزز في الخليج. فقد دافعت أنقرة عن الدوحة عندما ترددت واشنطن. وعلى الرغم من كونه رمزيًا، إلا أن نشر القوات التركية في الدوحة ردع دول الحصار عن عسكرة الأزمة، وأدى إلى إحباط أي خطط غزو محتملة. سرّعت أزمة الخليج المكون الجغرافي الاستراتيجي لسياسة أنقرة الخليجية، حيث أصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في أمن منطقة الخليج لأول مرة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل قرن من الزمان. وعلى الرغم من أن علاقات تركيا مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي واجهت صعوبات وانتكاسات وحتى أزمات بين عامي 2017 و2020، فإن اتفاقية العلا لعام 2021 بين الكتلة التي تقودها السعودية وقطر، والتي أنهت الأزمة الخليجية، مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا والإمارات والسعودية".وتابع الموقع، "أظهر هذا التطور كيف أن خطوط الصدع والخلافات بين تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي هي أقل أهمية من المصالح المشتركة والضرورات الاستراتيجية الإقليمية، الأمر الذي يستدعي التعاون والتنسيق. أما في ما يتعلق بإيران، ففي حين دفعت الأزمة الخليجية أنقرة إلى الاقتراب من طهران بهدف مساعدة قطر في تجاوز الحصار، لم يكن الإيرانيون مسرورين من قيام تركيا بتطوير دور اقتصادي وأمني أكبر لها في الخليج. خلال الأيام الأولى من الحصار، أعاقت السلطات الإيرانية مرور الشاحنات التركية التي تنقل المواد الغذائية والبضائع إلى قطر، بحجة الإجراءات البيروقراطية. وبالمثل، لم يكن الإيرانيون سعداء بالوجود العسكري التركي المباشر في الخليج عبر قطر، معربين عن مخاوفهم من الانتشار الدائم المحتمل للطائرات التركية في الدوحة".التحديات المقبلةوبحسب الموقع، "يمكن أن تشكل الجهات الفاعلة خارج المنطقة، مثل الصين وروسيا وحتى الهند، تحديًا لدور تركيا الأمني المُحسَّن في الخليج في المستقبل. هذه الدول لديها مفهومها الخاص للأمن في الخليج، والذي يتجلى غالبًا في مفاهيم وأوراق سياسية جديدة، إلى جانب علاقات سياسية واقتصادية وأمنية أعمق مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي. هذه الدول لديها اقتصادات وصناعات دفاعية أكبر من تركيا، وبالتالي لديها قدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتبطة بتأمين منطقة الخليج. لدى الهند والصين على وجه الخصوص دوافع أقوى للعب دور أكبر في الخليج ولأن تكونا جزءًا من الترتيبات الأمنية في هذه المنطقة. وترى دول مجلس التعاون الخليجي هذه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة على أنها شركاء فاعلون في مواجهة دور الولايات المتحدة المتضعضع، لا سيما في حالة الصين".وتابع الموقع، "في منطقة شديدة التقلب، من الصعب معالجة مسألة المستقبل، خاصة مع وجود متغيرات لا حصر لها. توجد حاليًا فجوة كبيرة بين قدرات تركيا وقدرات منافسيها خارج المنطقة، على المستويين الاقتصادي والعسكري. ومع ذلك، فإن القرب الجغرافي لتركيا، واستعدادها لمشاركة التكنولوجيا الدفاعية، وسمعتها كشريك موثوق به، وملتزم، وذي صدقية، يمكن أن يوفر لها نفوذًا على منافسيها، مما يمكّنها من لعب دور أمني مطور في الخليج. إذا استمر الاتجاه الحالي للانفصال الأميركي عن المنطقة، واستمر الموقف الإقليمي الصاعد لتركيا في التحرك في اتجاه أمامي، فقد يكون لدى أنقرة فرصة لتعزيز موقعها في الخليج".وختم الموقع، "ومع ذلك، يجب دائمًا أخذ الديناميات الداخلية والإقليمية والدولية في الاعتبار، حيث أن لديها القدرة على إعاقة طموحات أنقرة في هذا الصدد. يجب على تركيا تحقيق الاستقرار في سياساتها الداخلية، وتعزيز قوتها الاقتصادية، وزيادة تفاعلاتها التجارية مع دول الخليج بشكل كبير من أجل التنافس مع الجهات الفاعلة خارج المنطقة وتسهيل دور أمني محتمل لنفسها في المستقبل".