"مخطط شيطاني".. هكذا أربك العراق خطط داعش الهجومية

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كشف جهاز الأمن الوطني في العراق، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك، مشيرًا إلى أنه بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من الإطاحة باثنين من عناصر داعش الإرهابية أحدهما عنصر بارز يكنى بـ"أبو دجانة".ووفق بيان الجهاز الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة".وجاء في اعترافات الإرهابيين أثناء التحقيقات أنهما كانا يرومان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن والتسبب بحالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين.معالجة الثغراتالمحلل العسكري والاستراتيجي العراقي علاء النشوع، كشف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عوامل نجاح الأجهزة الأمنية العراقية مؤخرا في مواجهة مخططات داعش.وأشار إلى ان نجاح الخطط الأمنية يعتمد بالأساس على عوامل ومتغيرات كثيرة منها الجهد الاستخباري والمعلوماتي الدقيق والكشف والتحري السريع وإملاء الفراغات.ولفت إلى معالجة الثغرات الأمنية وتضييقها وتوزيع العناصر والالتزام بالواجبات وإصدار القرارات الصائبة وعدم الوقوع بالأخطاء والتعامل مع الأهداف المتوقعة والأكثر خطورة بمخادعة سوقية وتعبوية.إرباك الخطط الهجوميةويرى المحلل العسكري والاستراتيجي العراقي، أن الحماية الداخلية لابد لها من أن تكون لها عمليات استباقية خارجية تتوخى أهداف كثيرة منها القواعد الآمنة للتنظيم.وقال ان هناك عمليات قامت بها قطعات من الجيش والقوات المتحالفة معها وطيران الجيش في مناطق ديالى وصلاح الدين ونينوى وحوض حمرين وتلال مكحول واستطاعت من خلالها تمشيط المناطق وضرب أهداف نوعية، معتبرا ان هذه التحركات ساعدت على إرباك الكثير من الخطط الهجومية لتنظيم داعش الإرهابي، التي يخطط لها في العمق واستهداف المدن بعمليات اعتراضية.خطة تأمينجاء ذلك بالتزامن مع تأكيد قيادة عمليات بغداد على أن جميع القطعات الأمنية المتمثلة بوزارتي الداخلية والدفاع والوكالات الاستخبارية تشارك بالخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر والتي تتميز بأنها مرنة وليست فيها قطوعات.(سكاي نيوز)