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عربي-دولي

"طالبان" تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر.. كيف؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 06:04
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منعت حركة "طالبان" التي تسيطر على الحكم في أفغانستان النساء من المشاركة بتجمعات العيد في منطقتي بغلان الشمالية وطهار الشمالية الشرقية، في أحدث خطوة تقوض مكتسبات المرأة بأفغانستان.


وقد أظهرت مذكرتان متشابهتان أن قادة "طالبان" المحليين في منطقتي بغلان وطهار قالوا "إنه ممنوع على النساء الخروج في مجموعات خلال أيام عيد الفطر"، فيما لم تستهدف قرارات مماثلة بقية ولايات البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، بحسب ما أوردت صحيفة "إندبندنت".
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ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من فرض مجموعة القيود الأخيرة التي فرضتها طالبان والتي منعت العائلات والنساء من الذهاب إلى المطاعم التي توجد داخل حدائق وإغلاق المساحات الخضراء المفتوحة أمام النساء في مقاطعة هرات شمال غربي أفغانستان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، رسالة العيد أشاد فيها بالتقدم الذي أحرزته طالبان في أفغانستان بعد توليها السيطرة في أغسطس من العام 2021.

وقال: "إن الآثار الفكرية والأخلاقية السيئة للاحتلال الذي دام 20 عامًا على وشك الانتهاء"، منوها بـ "العيش في نور الشريعة الإسلامية". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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