Advertisement

عربي-دولي

طهران تصف تصريحات بلينكن بالاستفزازية وتؤكد: برنامجنا العسكري دفاعي ورادع

Lebanon 24
23-04-2023 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1059961-638178536445295534.png
Doc-P-1059961-638178536445295534.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالاستفزازية، مؤكدة أن برنامج إيران العسكري دفاعي ورادع، وليس موجها ضد أي دولة لا تنوي مهاجمتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي بخصوص محاولات واشنطن تعطيل البرامج العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك بعض العقوبات الجديدة ضد إيران، إن "التصريحات الاستفزازية لبلينكن بشأن البرنامج العسكري الإيراني هدفها ليس سوى استمرار التسويق للأسلحة الأمريكية من خلال إثارة مشروع رهاب إيران الفاشل وتأجيج الخلاف بين دول المنطقة".
Advertisement

وكان بلينكن قال في بيان صحفي في 20 نيسان، إن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعطيل البرامج العسكرية الإيرانية وشبكات توريدها"، معلنا "إدراج عناصر من شبكة إيرانية للتوريد العسكري، بما في ذلك فرد وستة كيانات على قائمة العقوبات الأمريكية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه "على عكس التصريحات غير المدروسة لوزير الخارجية الأمريكي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار سياسة حسن الجوار، تؤكد دائما على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة بعيدا عن تدخل الأجانب، وهناك تطورات إيجابية، وإلى الأمام حدثت في المنطقة بهذا الإطار".

وأكد كنعاني أن "برنامج إيران العسكري برنامج دفاعي ورادع بحت، وليس موجها ضد أي دولة لا تنوي مهاجمة إيران". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-04-23
10:00 | 2023-04-23
09:30 | 2023-04-23
09:00 | 2023-04-23
08:32 | 2023-04-23
08:30 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website