Advertisement

عربي-دولي

تصريح سفير صيني يثير غضب كييف ودول البلطيق ويثلج الصدور في روسيا

Lebanon 24
23-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1059968-638178562947720498.jpg
Doc-P-1059968-638178562947720498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار تصريح السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، الذي عبر عن رأيه في موضوع السيادة على شبه جزيرة القرم، غضب وانتقاد أوكرانيا ودول البلطيق.

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن شبه الجزيرة كانت تنتمي في الأصل إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروتشوف، وشدد السفير على أن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة وفعالة.
Advertisement

وأضاف السفير: "لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كدول ذات سيادة".

ويرى السفير الأوكراني لدى فرنسا، أنه قد تكون لدى نظيره الصيني مشاكل مع الجغرافيا.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إن "تصريحات السفير الصيني بشأن القانون الدولي وسيادة الدول مرفوضة تماما. نحن ننتظر توضيحا من الجانب الصيني ودحضا كاملا لهذا البيان".

وقال نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس: "يتساءل البعض لماذا لا تثق دول البلطيق في الصين كوسيط للسلام في أوكرانيا. ها هو السفير الصيني يدعي بأن شبه جزيرة القرم هي أرض روسية، وبأن حدود بلادنا ليس لها أي أساس قانوني".

أما وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهنا، فقد أكد أنه سيتصل بالسفير الصيني في تالين لطلب توضيح بشأن تصريح ممثل بكين في فرنسا بشأن سيادة دول الاتحاد السوفيتي السابق. (روسيا اليوم)     

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-04-23
14:00 | 2023-04-23
13:30 | 2023-04-23
13:00 | 2023-04-23
12:30 | 2023-04-23
12:00 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website