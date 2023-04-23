تصريح سفير صيني يثير غضب كييف ودول البلطيق ويثلج الصدور في روسيا

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أثار تصريح السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، الذي عبر عن رأيه في موضوع السيادة على شبه جزيرة القرم، غضب وانتقاد أوكرانيا ودول البلطيق.وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن شبه الجزيرة كانت تنتمي في الأصل إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروتشوف، وشدد السفير على أن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة وفعالة.وأضاف السفير: "لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كدول ذات سيادة".ويرى السفير الأوكراني لدى فرنسا، أنه قد تكون لدى نظيره الصيني مشاكل مع الجغرافيا.وقال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إن "تصريحات السفير الصيني بشأن القانون الدولي وسيادة الدول مرفوضة تماما. نحن ننتظر توضيحا من الجانب الصيني ودحضا كاملا لهذا البيان".وقال نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس: "يتساءل البعض لماذا لا تثق دول البلطيق في الصين كوسيط للسلام في أوكرانيا. ها هو السفير الصيني يدعي بأن شبه جزيرة القرم هي أرض روسية، وبأن حدود بلادنا ليس لها أي أساس قانوني".أما وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهنا، فقد أكد أنه سيتصل بالسفير الصيني في تالين لطلب توضيح بشأن تصريح ممثل بكين في فرنسا بشأن سيادة دول الاتحاد السوفيتي السابق. (روسيا اليوم)