19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد إضرابات كبيرة.. ألمانيا ترفع رواتب الموظفين بهذه النسبة
Lebanon 24
23-04-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور". وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
Advertisement
وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5 بالمئة أو ما لا يقلّ عن 340 يورو (377 دولار) شهريًا، اعتبارًا من شهر مارس 2024.
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو (نحو 555 دولار).
وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة بأكبر اقتصاد في أوروبا، والتي بلغت ذروتها 10.4 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الاول، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان. (ٍسكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عادة جديدة سيفتقدها اللبنانيون قريباً.. فهل من بديل؟
Lebanon 24
عادة جديدة سيفتقدها اللبنانيون قريباً.. فهل من بديل؟
14:35 | 2023-04-22
22/04/2023 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "الدّولار" بعد العيد.. 3 أمورٍ قد تحصل فهل سيستمرّ "الإستقرار"؟
Lebanon 24
سعر "الدّولار" بعد العيد.. 3 أمورٍ قد تحصل فهل سيستمرّ "الإستقرار"؟
04:00 | 2023-04-23
23/04/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بساعتين عانق ابنته وكأنّه يودّعها.. فيديو للممثل الراحل محمد قنوع ينتشر
Lebanon 24
قبل وفاته بساعتين عانق ابنته وكأنّه يودّعها.. فيديو للممثل الراحل محمد قنوع ينتشر
03:37 | 2023-04-23
23/04/2023 03:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
23/04/2023 12:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-04-23
معقدة وسريعة.. بريطانيا تؤكد نجاح "مهمة السودان"
14:00 | 2023-04-23
تنذر بخطر قادم وعنف متصاعد.. خبراء يكشفون أسباب عمليات الإجلاء ومصير السودان المجهول
13:30 | 2023-04-23
"علامة مبكرة" على هجوم الربيع.. تحرك أوكراني في نهر دنيبرو
13:00 | 2023-04-23
استراتيجية "الإهانة والتصغير".. ترامب يسيطر على منافسيه
12:30 | 2023-04-23
عملية إجلاء موظفي سفارة واشنطن في الخرطوم.. هذا ما دار في الكواليس
12:00 | 2023-04-23
الدنمارك تسحب جنودها من سوريا والعراق
فيديو
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
23/04/2023 21:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
23/04/2023 21:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
23/04/2023 21:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact