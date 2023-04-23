وثائق مسربة تكشف المخطط.. أفغانستان عادت ساحة انطلاق للإرهاب!

بعد أقل من عامين على خروج القوات الأميركية والغربية من أفغانستان، أضحى ذلك البلد "مركز تنسيق مهم" لجماعة ولاية خراسان التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي تسعى من هناك لشن هجمات دموية في أوروبا وآسيا، وفقا لوثائق البنتاغون المسربة.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي حصلت على نسخة من تلك الوثائق فإن التنظيم الإرهابي كانت لديه جهودا محددة لاستهداف مواقع معنية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر قبل بضعة أشهر واجتذبت نحو مليوني شخص.



وأظهرت الوثائق أن مسؤولو البنتاغون كانوا على علم في كانون الاول الماضي بوجود بتسع مؤامرات من هذا القبيل نسقها قادة داعش في أفغانستان، وارتفع العدد إلى 15 بحلول شباط، بحسب التقييم، الذي لم يجر الكشف عنه سابقا.

كما أظهرت الوثائق أن داعش في أفغانستان كان يخطط لشن هجمات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، والتخطيط أيضا لتنفيذ مؤامرة ضد الولايات المتحدة، ما جعل تلك الوثائق تعتبر تلك التهديدات "مصدر قلق أمني متزايد".

هذا ودرس المتشددون عدة مؤامرات "انتقامية" رداً على حرق القرآن من قبل نشطاء اليمين المتطرف في السويد وهولندا.



وبيّنت الوثائق المسربة أن تلك المؤامرات تضمنت دعوات لشن هجمات على منشآت دبلوماسية سويدية أو هولندية في أذربيجان وطاجيكستان وروسيا وتركيا ودول أخرى، رغم أنه لا يبدو أن مثل هذه الهجمات قد نفذت.



كما كشفت أيضا جهود حثيثة من قبل تنظيم داعش في أجزاء أخرى من العالم للحصول على الخبرات اللازمة لصنع أسلحة كيمياوية وتشغيل طائرات بدون طيار، ومؤامرة لخطف دبلوماسيين عراقيين في بلجيكا أو فرنسا ومحاولة تأمين الإفراج عن 4 آلاف عنصر من التنظيم المتطرف.







وفي السياق، رفض مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التعليق ما ورد في الوثائق المسربة، لكنهم دافعوا عن سجلهم في مكافحة الإرهاب خلال الفترة التي قضاها الرئيس الديمقراطي في البيت الأبيض حتى الآن.



وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان أن واشنطن لا تزال لديها "القدرة على إخراج الإرهابيين من ساحة المعركة من دون وجود دائم للقوات على الأرض".



وذكرت واتسون بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية هذا العام ومن ضمنها الغارة التي نفذتها وحدات من "الكوماندوس" في الصومال ونجم عنها مصرع زعيم داعش هناك والمعروف باسم "بلال السوداني".





في المقابل، أوضح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن الوثائق المسربة تتضمن تحذيرات بشأن احتمال تجدد العمليات الإرهابية في أفغانستان عقب إنهاء مهام قوات التحالف الدولي هناك.

وزعم ناثان سيلز، الذي كان يشغل منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترمب "أن تنظيم ولاية خراسان التابع لداعش أضحى يتمتع بملاذ آمن في أفغانستان" منذ خروج القوات الأميركية قبل 20 شهراً".



ودعا سيلز إلى إعداد خطط طوارئ لاستهداف قيادة التنظيم والبنية التحتية لداعش في أفغستان، موضحا أن لتك الجماعة "مساع وطموحات لاستهداف المصالح الأميركية في المنطقة". تابع: "وفي نهاية المطاف، سوف يعمدون إلى استهداف الولايات المتحدة نفسها".



ويبدو أن التقييم الذي تم تسريبه يتوافق مع شهادة أمام الكونغرس لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي كان أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في اذار الماضي أن تنظيم داعش لديه وجود أقوى في أفغانستان مما كان عليه قبل عام ويمكن أن يكون قادراً على شن هجمات خارج البلاد.



وشدد كوريلا، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، أن واشنطن يمكن أن ترى فقط "خطوطا عريضة" لخطط داعش هناك ولكن دون أن تحظى "بصورة كاملة".