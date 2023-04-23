آخر مستجدات المعركة في باخموت.. روسيا تسيطر على مزيد من الأراضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في باخموت، خلال سعيها للسيطرة الكاملة على المدينة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن القوات سيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية وإن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.

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أما يفغيني بريغوجن، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، التي تقود الهجوم على المدينة، فأشار الى ان قواته تسيطر على 80 بالمئة من باخموت، فيما نفت كييف مرارا تصريحات بأن قواتها تستعد للانسحاب.



كما نفى حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الذي عينته روسيا في منصبه، تقريرا لمركز أبحاث أميركي يفيد بأن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.



