حماس: الرد "على أي حماقة" سيكون أكبر وأوسع من المتوقع

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي من تفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادتها، مؤكدة أن رد المقاومة سيكون "على أي حماقة" أكبر وأوسع مما يتوقعه.



وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان مقتضب، إن تهديدات الاحتلال بإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات هي "محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الشعب الفلسطيني وتعدد جبهات الفعل المقاوم"، مشددا على أن "يد الاحتلال ليست مطلقة ليمارس إرهابه".

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وكشفت قناة إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد.



هذا ونقلت مراسلة الشؤون الفلسطينية والعالم العربي في القناة 12 الإسرائيلية سابير ليبكين عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "فترة ما بعد رمضان والأسابيع المقبلة ستكون معقدة وخطرة، وقد تؤدي إلى تفجير الأوضاع وإشعال برميل من المتفجرات".