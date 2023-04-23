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عربي-دولي

الدنمارك تسحب جنودها من سوريا والعراق

Lebanon 24
23-04-2023 | 12:00
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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان، سحب جميع العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد تنظيم "داعش".
وجاء في بيان الدفاع الدنماركية: "قرّرت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا"
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من جانبه أفاد رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنماركية جناح المراقبة الجوية الكولونيل بجارك لومبورغ، بأن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن "الناتو" يراجع سياسته الدفاعية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تتطلب استراتيجية "الناتو" الجديدة من حلفائه في أوروبا الشرقية عدم انتظار الدعم الأميركي في حال وقوع هجوم روسي على بلدانهم.
والدنمارك عضو في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ تموز 2014 ولديها 300 جندي ومستشار عسكري في العراق وسوريا.
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