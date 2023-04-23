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عملية إجلاء موظفي سفارة واشنطن في الخرطوم.. هذا ما دار في الكواليس

Lebanon 24
23-04-2023 | 12:30
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كشف وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية، جون باس تفاصيل عملية إجلاء موظفي السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم، موضحا الظروف التي أحاطت بها، في ظل الاشتباكات المستنرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية، جون باس، عن كواليس إجلاء لموظفي السفارة الأميركية في الخرطوم:

"تسبب القتال الواسع في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين، وكانت هناك أضرار كبيرة للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المطار المدني في قلب المدينة (لخرطوم)". و"نتيجة لشدة الصراع والتحديات التي كان موظفونا الدبلوماسيون يواجهونها في إجراء العمليات الأساسية، وعدم اليقين بشأن توافر الإمدادات الرئيسية، مثل الوقود والغذاء، للمضي قدما، قررنا على مضض أن الوقت قد حان لتعليق العمليات". و"بدعم هائل من زملائنا العسكريين المحترفين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، قمنا بإجلاء جميع الموظفين الأميركيين، والمعالين المعينين في السفارة بالخرطوم هناك، تحت مسؤولية وزير الخارجية".
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