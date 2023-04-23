19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استراتيجية "الإهانة والتصغير".. ترامب يسيطر على منافسيه
Lebanon 24
23-04-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على ضعف المنافسين الجمهوريين الذين سيقفون بمواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في سباق الانتخابات الذي سيحدد رئيس الحزب العريق في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
Advertisement
وذكرت الصحيفة إن ترامب "سيطر بالكامل" على المرشح الأقوى للجمهوريين في مواجهته، وهو حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس.
وقالت الصحيفة الأميركية إن دي سانتيس كان المرشح الأقوى للجمهوريين هذا العام، وكان المحللون يتوقعون انتصاره على ترامب في الانتخابات.
لكن مع لحظة الحقيقة، وبدء الحملات الانتخابية، بدأت شعبية الحاكم المثير للجدل بالتراجع.
كيف تفوق ترامب؟
الصحيفة الأميركية قالت إن ترامب فهم طريقة ربح الانتخابات الأولية، وأدرك أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسيطرة الشخصية، وليس بالقضايا.
أبسط مثال على ذلك، الإعلان الذي نشرته حملة ترامب، والذي أظهر دي سانتيس في فيديو له وهو يتناول حلوى "المهلبية" بيديه بطريقة وصفت بغير اللائقة، في فيديو سجل له سابقا.
الفيديو زعم أن اللقطة تهدف لإرسال رسالة رمزية بأن دي سانتيس "يده ملطخة"، لكن الحقيقة هي أن ترامب أراد إهانة دي سانتيس، وأن يظهره بشكل منفر للشعب، وهو ما نجح به.
وقالت الصحيفة إن أسلوب دي سانتيس بالتركيز على القضايا التي يدعمها ترامب، هو أسلوب خاطئ لكسب الناخبين في هذه المرحلة، وهو ما يدركه ترامب تماما، بسبب خبرته في انتخابات 2016.
الثبات على مبدأ القوة، أهم بكثير من الثبات على مبادئ الجمهوريين وقضاياهم، وفقا لنيويورك تايمز.
دونالد ترامب ركز بقوة على إهانة دي سانتيس والسخرية منه، حتى في قضايا يتفق بها معه، لكن خبرته في الانتخابات علمته أن التقليل الشخصي من المنافس، له الأثر الأكبر على الناخبين، وهو ما يجعل منافسة ترامب على المقعد الجمهوري الأعلى، أمرا معقدا على أقل تقدير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عادة جديدة سيفتقدها اللبنانيون قريباً.. فهل من بديل؟
Lebanon 24
عادة جديدة سيفتقدها اللبنانيون قريباً.. فهل من بديل؟
14:35 | 2023-04-22
22/04/2023 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "الدّولار" بعد العيد.. 3 أمورٍ قد تحصل فهل سيستمرّ "الإستقرار"؟
Lebanon 24
سعر "الدّولار" بعد العيد.. 3 أمورٍ قد تحصل فهل سيستمرّ "الإستقرار"؟
04:00 | 2023-04-23
23/04/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بساعتين عانق ابنته وكأنّه يودّعها.. فيديو للممثل الراحل محمد قنوع ينتشر
Lebanon 24
قبل وفاته بساعتين عانق ابنته وكأنّه يودّعها.. فيديو للممثل الراحل محمد قنوع ينتشر
03:37 | 2023-04-23
23/04/2023 03:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
23/04/2023 12:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-04-23
معقدة وسريعة.. بريطانيا تؤكد نجاح "مهمة السودان"
14:00 | 2023-04-23
تنذر بخطر قادم وعنف متصاعد.. خبراء يكشفون أسباب عمليات الإجلاء ومصير السودان المجهول
13:30 | 2023-04-23
"علامة مبكرة" على هجوم الربيع.. تحرك أوكراني في نهر دنيبرو
12:30 | 2023-04-23
عملية إجلاء موظفي سفارة واشنطن في الخرطوم.. هذا ما دار في الكواليس
12:00 | 2023-04-23
الدنمارك تسحب جنودها من سوريا والعراق
12:00 | 2023-04-23
هل مستقبل "إسرائيل" سيكون سيئاً؟.. معلومات تفضحُ ما يجري هناك!
فيديو
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
23/04/2023 21:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
23/04/2023 21:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
23/04/2023 21:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact