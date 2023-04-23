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عربي-دولي

معقدة وسريعة.. بريطانيا تؤكد نجاح "مهمة السودان"

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:00
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وأسرهم من السودان.

وأثنى سوناك على ما وصفها بعملية إجلاء "معقدة وسريعة" بعدما قال إن ثمة تصعيد خطير للعنف وتهديدات لموظفي السفارة. ولكن لم يتم إنقاذ المواطنين البريطانيين المقيمين في السودان.
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وكتب على تويتر: "أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة".

وأضاف: "نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك".

وقال وزير الدفاع بن والاس إن القوات البريطانية نفذت عملية الإنقاذ إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين لم يسمهم.
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