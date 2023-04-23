لافروف: لن نغفر رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافيين روس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده "لن تغفر" للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه الاثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

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وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك، "لن ننسى ولن نغفر"، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه "سخيف" و"جبان".كما قال في الفيديو الذي نشرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام" اليوم: "هذا البلد الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حرية والأكثر عدلا، خاف، قام بتصرف أحمق، أنا مقتنع، أن هذا التصرف أظهر حقيقة (مزاعم واشنطن) في حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".أمر مشينمن جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه من المشين عدم إصدار تأشيرات للصحافيين الروس لتغطية عمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مؤكدا أن واشنطن ستحصل بالتأكيد على الرد المناسب.وقال ريابكوف للصحافيين: "أؤكد أننا سنجد طرقا للرد وسيتذكر الأميركيون لفترة طويلة ذلك".وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين لافروف ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، قال ريابكوف: "لا توجد مثل هذه الخطط. بشكل عام، ليس لدينا أجندة مع الأميركيين للمناقشتها على المستوى الوزاري في الوقت الحالي".بقيت 40 دقيقةوكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات للصحافيين الروس المرافقين للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى مجلس الأمن الدولي، والوفد يغادر.كما كتبت زاخاروفا عبر "تليغرام"، في وقت سابق اليوم "بقيت 40 دقيقة قبل رحلة الصحافيين إلى نيويورك، وهم جميعا في المطار.. ولم يتم إصدار التأشيرات. وردت السفارة الأميركية: "نحن نعمل على ذلك"، مضيفة "من الواضح التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحافيين".