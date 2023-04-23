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إسرائيل توقف برلمانيا أردنيا بتهمة تهريب أسلحة وذهب

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:00
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قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع مع الحكومة الإسرائيلية قضية توقيف برلماني أردني اتهمته تل أبيب بمحاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية إلى إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية "تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".
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وكان المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي أعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن.
وقال في بيان إن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام "الشباك" والشرطة تمكنت ليلة أمس من إلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل.

وأضاف أنه ضبط بحوزة المتسللين 3 حقائب بداخلها عشرات من قطع سلاح مختلفة ونحو 100 كيلوغرام من الذهب.

وحسب البيان، فإن الجيش الإسرائيلي كان قد رصد حركتهم داخل الأراضي الأردنية واشتبه في أمرهم، مؤكدا نقلهم إلى أحد مراكز التحقيق داخل إسرائيل بعد اعتقالهم.
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