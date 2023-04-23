Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يخطط للقاء ديسانتيس خلال زيارته إلى إسرائيل

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1060041-638178782170910500.jpeg
Doc-P-1060041-638178782170910500.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي بي إس نيوز"، الأحد، إنه يعتزم الاجتماع مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل هذا الأسبوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الكابينت لم ينعقد بعد ونتنياهو لايزال يعقد اجتماعا موسعا لتقييم الأوضاع (التلفزيون العربي)
lebanon 24
24/04/2023 00:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين يقول إنه سيحترم أي قرار يتخذه بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل التعديلات القضائية (رويترز)
lebanon 24
24/04/2023 00:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات تحاصر منزل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (العربية)
lebanon 24
24/04/2023 00:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك: من واجب الإسرائيليين العصيان المدني إزاء حكومة تدمر الديمقراطية
lebanon 24
24/04/2023 00:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-04-23
17:07 | 2023-04-23
16:00 | 2023-04-23
16:00 | 2023-04-23
15:00 | 2023-04-23
14:30 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website