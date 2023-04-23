نتنياهو يخطط للقاء ديسانتيس خلال زيارته إلى إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي بي إس نيوز"، الأحد، إنه يعتزم الاجتماع مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل هذا الأسبوع.



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