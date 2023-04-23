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عربي-دولي

في دولة عربيّة.. "مترو" حمل أكثر من 2 مليار راكب!

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:20
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد ركاب مترو دبي بلغ مؤخراً 2 مليار راكب وذلك منذ افتتاحه في 9 أيلول من العام 2009.
 
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أنَّ عدد قطارات المترو بلغ 129 قطاراً، فيما عدد محطاته 53، أما عدد الركاب اليومي فيتجاوز الـ600 ألف راكب في حين أن نسبة الإلتزام بمواعيده بلغت 99.7%.
 
ولفت الشيخ محمد بن راشد إلى أن فكرة مترو دبي لم تكن مألوفة في المنطقة ولم تكن ثقافة مقبولة، كما أن قراره لم يكن مُتفقاً عليه من أغلب المسؤولين، وأضاف: "إلا أن المسؤولية تطلبت منّا إتخاذ قرار غير مألوف وغير مقبول وأنجزنا ما وعدنا وفعلنا ما قلنا". 
 
وختم قائلاً: "الحكمة: في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة.. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار  لأنه في هذه اللحظات تُصنع أقدار الدول والمجتمعات".
 
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