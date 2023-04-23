تبون يزور فرنسا منتصف حزيران المقبل

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الأحد على تحديد موعد زيارة دولة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى فرنسا لتكون في منتصف حزيران المقبل.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي قدّم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر"، مضيفاً أن "الرئيسين اتفقا على زيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا والتي ستكون في النصف الثاني من حزيران المقبل".

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وأضاف البيان أن "المباحثات تطرقت أيضاً إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها كما تم الاطلاع على وتيرة سير الملفات التي يدرسها فريقا عمل البلدين بغرض إنجاح الزيارة المقبلة".