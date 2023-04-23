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عربي-دولي

الخارجية اليمنية: استكمال ترتيبات إجلاء مئات اليمنيين من السودان بالتعاون مع السعودية

Lebanon 24
23-04-2023 | 17:30
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أكدت وزارة الخارجية اليمنية استكمال الترتيبات اللازمة لنقل المئات من أبناء الجالية اليمنية من الخرطوم إلى ولاية بورتسودان استعداداً لإجلائهم وإعادتهم إلى البلاد بالتعاون مع الجانب السعودي.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن 1350 من المواطنين والمواطنات اليمنيين وصلوا بالفعل إلى ولاية بورتسودان شمال شرق السودان بعد أن سجلوا أسماءهم على رابط إلكتروني مخصص لحصر الحالات.
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وأشار البيان إلى أن الجهود التي بذلت نجحت في إخراج 45 طالبا من سكن المعالي بمنطقة شمبات في الخرطوم بعد تلقي نداء استغاثة منهم وقد توجهوا إلى بورتسودان باستثناء سبعة منهم انتقلوا إلى مدينة بحري.
ولفت إلى عدم وجود أي إصابات في أوساط الجالية اليمنية باستثناء إصابة واحدة لمواطن يمني ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه.
ودعا البيان أبناء الجالية اليمنية في السودان إلى اتباع تعليمات لجنة الطوارئ المشتركة المشكلة من قبلها وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات واستكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة.
وأعربت عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية الاجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
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