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مصر تعلن إجلاء 436 مصرياً من السودان برياً

Lebanon 24
23-04-2023 | 18:00
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قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في مصر السفير أحمد أبو زيد، مساء اليوم الأحد، أنه في إطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 نيسان الجارى، إجلاء 436 مواطنا مصريا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.
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وأضاف، في بيان صادر عن الوزارة، أن السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم و بورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، ينسقون علي مدار الساعة، مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا.
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