مقاطع فيديو توثق فرار موقوفين من سجن كوبر.. ماذا عن مصير عمر البشير؟

تجددت الهجمات على سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم، علما انه يضم أبرز القادة السابقين في نظام الرئيس عمر البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه.



وأكدت مصادر العربية/الحدث أمس الأحد تعرض السجن لاشتباكات في محيطه. كما أشارت إلى إطلاق سراح العديد من السجناء، جراء نقص المياه. إلا أنها شددت على أن السجناء السياسيين في كوبر ما زالوا قيد الاحتجاز.



إلى ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية سودانية لقطات فيديو توثق خروج العشرات من المساجين من سجن كوبر الواقع شمالي السودان أمس الأحد.

في حين تضاربت الأنباء بشأن خروج البشير وقادة النظام السابق بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بحي كوبر والمناطق المجاورة. كما تداول ناشطون عدداً من الفيديوهات تظهر المساجين وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر وهم يرتدون زي السجن الأبيض.

فيديو متداول لفرار سجناء من #سجن_كوبر الذي يحتجز فيه البشير وعناصر من النظام السابق #السودان#الحدث pic.twitter.com/48RdvWZXiZ — ا لـحـدث (@AlHadath) April 23, 2023

ولاحقاً، أفادت قناة روسيا اليوم عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يتلقى الرعاية الطبية حاليا بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، وذلك بعد الأنباء عن فرار عشرات السجناء من سجن "كوبر".



وأشارت المعلومات إلى التحقق من وجود البشير تحت الرعاية الطبية في أعقاب تداول أنباء كثيفة عن فرار العشرات من السجناء من ذات السجن الذي يُحتجز فيه ورموز دولته في الخرطوم بحري.

يذكر أن سجن كوبر حيث يقبع البشير وعدد من قيادات نظامه السابق، كان تعرض قبل أيام لقصف مدفعي ما أدى إلى مقتل 5 سجناء في حينه، وسط تخوف من سيناريوهات استهداف هذا السجن الشديد الحراسة، وإطلاق سراح "الإسلاميين من عهد البشير".



ويقع هذا السجن الممتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع تقريباً، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثانٍ لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.



وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن اقتحام سجن الهدى وإخراج المساجين. وخلال الأيام الماضية خرج آلاف المساجين من عدة سجون بالعاصمة الخرطوم "سجن الهدى بأم درمان وسجن سوبا جنوبي الخرطوم، ودار التائبات بأم درمان" بسبب انعدام الأكل والماء.(وكالات)



