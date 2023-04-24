روسيا تلتف على العقوبات... هذا ما اعلنته الولايات المتحدة الاميركية

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قالت الولايات المتحدة إنها نقلت معلومات لمصرفيين ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال أوروبيين لتضييق الخناق على أساليب روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية عقد جلسات إحاطة الأسبوع الماضي في سويسرا والنمسا وألمانيا وإيطاليا لتعزيز مزيد من الإجراءات الشرطية الفعالة المتعلقة بالعقوبات المفروضة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت وزارة الخزانة إن نيلسون شارك تفاصيل بعض السلع العسكرية الأكثر أهمية التي تحاول روسيا الحصول عليها ومنها أجهزة بصرية وإلكترونية ومعدات تصنيع.وحث الحلفاء على اليقظة لأي تنبيهات مثل المدفوعات النقدية الكبيرة وتوجيه المدفوعات من خلال دول ثالثة غير مشاركة في المعاملات والمناقصات المتعددة أو شحنات المنتجات المماثلة من موردين مختلفين لنفس المستخدم النهائي.وقالت الوزارة إن علامات التحذير الأخرى تتضمن التغييرات المتكررة وتغييرات اللحظة الأخيرة لمستخدمين أو مستفيدين نهائيين وإعادة توجيه البضائع إلى دول ثالثة لديها قيود محدودة أو لا توجد لديها أي قيود على إعادة التصدير إلى روسيا.وقالت وزارة الخزانة إن إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية ستسافر الأسبوع المقبل إلى قازاخستان وأوزبكستان لتعزيز تطبيق العقوبات وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(الحرة)