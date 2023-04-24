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عربي-دولي

بمهمة سرية.. كيف أجلى "فريق نخبة" بريطاني دبلوماسيين من الخرطوم؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 01:30
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بدأت المهمة السرية لإجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من العاصمة السودانية الخرطوم، التي تشهد اشتباكات مستمرة منذ 9 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحت جنح الظلام، ومرت بعدد من المراحل المخطيرة، قبل أن يكتب لها النجاح.
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وتوجه فريق من نخبة القوات البريطانية إلى الخرطوم في ساعة متأخرة من ليل السبت، على متن طائرة عسكرية أميركية، كانت جزءًا من مهمة إجلاء أميركية منفصلة، لكن منسقة.
وعند الهبوط، ترك الجنود البريطانيون نظراءهم الأميركيين، وحصلوا على عدد من المركبات المحلية، وتوجهوا عبر المدينة باتجاه سفارة المملكة المتحدة.
البعثة البريطانية والدبلوماسيون تواجدوا في منطقة بالخرطوم، تقع بين طرفي الصراع، مما جعل استخراجهم محفوفًا بالمخاطر بشكل أكبر.
ويُعتقد أنه تم إجلاء حوالي 20 دبلوماسيا بريطانيا، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، وحفنة من المسؤولين من دول أخرى عرضت بريطانيا مساعدتها.
والتقت القوات مع قرابة 30 شخصا، من بينهم أطفال، واستعدت للرحيل.
كان عليهم تقييم الوضع على الأرض، ومعرفة ما إذا كان الوضع آمنًا بما يكفي لإخراجهم، دون الحاجة لمزيد من الدعم.
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