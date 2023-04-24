على وقع استمرار المعارك.. هكذا تكاتف السودانيون بوجه الحرب

مع انزلاق السودان إلى أتون القتال الأسبوع الماضي ومحاصرة المدنيين في أحياء مدنهم ونقص المياه والغذاء والرعاية الصحية، ظهرت جهود مجتمعية ومواقع إلكترونية وتطبيقات لحشد المساعدة الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية.

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وأودى الصراع العنيف على السلطة بين قائدي الجيش وقوة شبه عسكرية كبيرة، بعد أن كانا يحكمان البلاد معا، بحياة مئات المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية بالسودان وجلب الحرب إلى العاصمة الخرطوم التي لم تعتد على مثل هذا العنف.



أمام هذا الواقع الأليم، تكاتفت جهود السودانيين لإغاثة بعضهم بعضا، وبدأوا عبر مواقع إلكترونية بحشد المساعدة الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية.



كما تحولت إحدى هذه المجموعات، وهي لجنة احتجاج نظمت مظاهرات ضد المجلس العسكري، إلى تقديم نوع من الخدمات الصحية الشعبية.



واستخدم أفراد في أماكن أخرى التكنولوجيا لتوفير مخزونات محلية من الغذاء والمياه العذبة والأدوية للأحياء المحتاجة.



في حين قام من منزله في وسط السعودية، مطور مواقع الإنترنت بتحويل موقعه الإلكتروني الشخصي إلى منصة يمكن للناس من خلالها إما طلب المساعدة أو تقديمها بناء على موقعهم.



وساعد موقعه في الغالب أناسا في الخرطوم، حيث اندلعت الكثير من أشرس المعارك، وفق رويترز.



كذلك أنشأ طبيب مجموعة عبر تطبيق واتساب تضم 1200 فرد من مناطق مختلفة في الخرطوم لتبادل المعلومات حول توفر المواد الأساسية.

أيضاً تحول تطبيق "دكتور بيز"، وهو تطبيق صحي كان يضم في السابق 30 طبيبا، من مساعدة السودانيين على التعامل مع المشكلات القائمة المرتبطة بالفقر إلى مساعدة المتضررين من العنف.