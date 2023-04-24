مسلحون يقتلون 60 شخصاً في بوركينا فاسو

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قتل مسلحون يرتدون زي الجيش الوطني 60 شخصاً في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلناً أيضاً عن فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمرداً مسلحاً.وقال لامين كابوري، المدعي العام للمحكمة العليا في واهيجويا، نقلاً عن جهاز الشرطة إن المسلحين هاجموا قرية كارما في شمال إقليم ياتنجا واستولوا على كميات من البضائع المتنوعة.وأسفرت أعمال العنف في الدولة، التي تعد من أفقر دول العالم، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية.