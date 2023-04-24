هدنة متقطعة في السودان.. والجيش يسيطر على "الأبيّض"

في وقت تتواصل فيه الخروقات بعد إعلان كل هدنة في السودان منذ بدء الصراع قبل أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة الأبيض.

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وأضاف الجيش السوداني في بيان بثه الأحد عبر التلفزيون الرسمي، أن قواته بسطت سيطرتها على مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في السودان.اشتباكات متقطعةوأتى هذا الإعلان بينما سجلت هدنة العيد التي اتفق عليها يوم الجمعة الماضي، من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال عيد الفطر، خروقات عدة مجدداً.فقد سمعت اشتباكات متقطعة في العاصمة الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، بعدما انطلقت المواجهات العسكرية العنيفة بينهما في 15 نيسان الجاري.إلى ذلك، لفت إلى أن حركة نزوح المدنيين مستمرة إلى مناطق وولايات خارج الخرطوم، التي لا تزال تشهد اشتباكات بين الفينة والأخرى، على الرغم من الهدوء الحذر نسبياً.في حين أعلن الدعم السريع ببيان مقتضب، في وقت سابق اليوم أن طائرات الجيش استهدفت قواته في منطقة كافوري بالخرطوم بحري.