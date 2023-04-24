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عربي-دولي
القوات الروسية تتقدم في باخموت وقائد فاغنر يناشد سلطات كييف
Lebanon 24
24-04-2023
|
03:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحقيق قواتها تقدما ميدانيا جديدا في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.
وقالت القوات الروسية إنها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا، وسيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية.
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كما أضافت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم تحرير 3 أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة باخموت، وأن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.
ناشد قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، كييف الرأفة بجنودها "كي لا يقتلوا بعشرات الآلاف على أيدي القوات الروسية"، مطالبا بمنحهم فرصة الحياة وعدم زجهم في القتال، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن مؤسسة قوات فاغنر.
وقال بريغوجين: "امنحوهم فرصة الحياة، ولا تقتلوا الآلاف وعشرات الآلاف من الأوكرانيين بأيدينا، في مدينتي تشاسيف يار وكوستنتينوفكا، بدأت تحدث حالات تمرد بين العسكريين الأوكرانيين حيث يلقون أسلحتهم، ويغادرون."
وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، في وقت سابق بارتفاع وتيرة التحاق جنود القوات الأوكرانية بالقوات الروسية في المقاطعة.
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