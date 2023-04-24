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عربي-دولي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة سواحل تشيلي
Lebanon 24
24-04-2023
|
04:00
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الاثنين، إن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل فالبارايسو في تشيلي.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومتراً.
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تشيلي
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