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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة سواحل تشيلي

Lebanon 24
24-04-2023 | 04:00
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الاثنين، إن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل فالبارايسو في تشيلي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومتراً.
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