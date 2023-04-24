زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة سواحل تشيلي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الاثنين، إن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل فالبارايسو في تشيلي.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومتراً.

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