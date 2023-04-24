هل المصالحة السعودية - الإيرانية تهدد مستقبل التطبيع الإسرائيلي؟

اكتسب التطبيع الإسرائيلي-العربي، الذي توقف منذ عقود، زخمًا بعد اتفاقات أبراهام 2020. في الوقت نفسه، ارتبط هذا الدفع للتطبيع من القادة ارتباطًا وثيقًا بعقيدة أيديولوجية تضع العرب والإيرانيين في صف الخصوم الإقليميين.

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وبحسب تقرير لمركز "المجلس الأطلسي" الأميركي للأبحاث ، سواء كان ذلك بدافع الضرورة أو الفرصة، فقد كان هناك ضغط على العرب لإعادة تعريف عدوهم التاريخي من إسرائيل إلى جمهورية إيران الإسلامية. هذا حتى الآن. إن التقارب الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران، إلى جانب التقارير التي تفيد بأن الرياض تطالب بتنازلات حادة للغاية من الولايات المتحدة للمضي قدمًا في التطبيع، يمكن أن يشير إلى تغيير جذري في العلاقات العربية الإيرانية ويشكل عوائق عملية للتطبيع العربي-الإسرائيلي".

ورأى المركز في تقريره أن "من المهم إرساء أسس المصالحة الإيرانية السعودية الأخيرة في سياقها التاريخي. بالعودة إلى آلاف السنين، تم تقديم مصطلح "عرب" مقابل "العجم"، أي أولئك الذين لا يتحدثون العربية ويشيرون على وجه التحديد إلى جيرانهم الفارسيين. وعززت معارك بلاد ما بين النهرين ضد الأخمينيين والحكايات الشعبية لمقاومة الحيرة، عاصمة مملكة اللخميد، ضد الإمبراطورية الساسانية هذا التصور في الذاكرة العربية والتقاليد الشفوية. منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تصاعدت المشاعر المعادية للفرس وانتشرت في المنطقة. وكان يغذيها الانقسام الشيعي السني والخوف من أن تصدّر إيران نموذج آية الله روح الله الخميني الشيعي الثيوقراطي إلى الدول العربية المجاورة الفتية".

وتابع التقرير، "أدى هذا العداء إلى مواجهات بدأت بالحرب المكلفة بين العراق وإيران عام 1980 والمعارك الأخيرة بالوكالة في اليمن ولبنان وسوريا. وعلى الرغم من أن التقارب الجغرافي جعل العلاقات التجارية المستمرة بين دول الخليج وإيران ضرورة، إلا أن المشاعر العربية تجاه إيران ظلت سلبية. تُعتبر الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، في حين أنها أيضًا واحدة من ألد أعدائها في النزاعات الإقليمية الطويلة الأمد. من الواضح أن عددًا من الدول العربية التي تتطلع إلى المستقبل رأت في التحالف مع إسرائيل ضرورة ملحة لمواجهة الطموحات الإيرانية النووية والجيوستراتيجية المتزايدة. يمكن وصف هذه العقيدة بأنها تطبيق لمثل عربي قبلي: "أنا وأخي ضد ابن عمنا، وأنا وابن عمي ضد الغريب".

وبحسب التقرير، "كان هذا التصور الدافع الرئيسي للعديد من الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم، بوساطة الولايات المتحدة في عام 2020. من الناحية الخطابية والسياسية، تدعو اتفاقية السلام إلى تقارب أكبر بين المسلمين واليهود. في آذار، وافق مسؤولون سعوديون وإيرانيون على إعادة العلاقات الدبلوماسية. وشهدت الأسابيع التي تلت ذلك تحركًا بشأن مجموعة من القضايا العالقة منذ فترة طويلة من اليمن إلى الطاقة".

وتابع التقرير، "لا ينبغي الاستهانة بتأثير المملكة العربية السعودية على الموقعين الحاليين على الاتفاقات، وخاصة أولئك الذين لديهم مصالح مالية واستراتيجية راسخة في المملكة. يمكن للمرء أن يتكهن حتى بأن دولًا مثل مصر والبحرين والمغرب قد تحذو حذو المملكة العربية السعودية وتعمل على تحسين العلاقات مع إيران. يعتمد المغرب والأردن، على سبيل المثال، بشكل كبير على المساعدة العسكرية السعودية، بينما يزداد اعتماد الاقتصاد المصري على المساعدات السعودية والخليجية. وسط التنافس المتزايد بين الإمارات والسعودية والأزمة الصامتة المتصاعدة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول القيادة في الخليج، لا بد أن الإمارات شعرت بالصدمة من استعادة السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ربما تفكر الإمارات الآن في طرق لعقد صفقة أفضل مع إسرائيل والولايات المتحدة مقابل المزيد من التطبيع، بالنظر إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفع المخاطر من خلال المطالبة بالبرنامج النووي للمملكة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وبحسب التقرير، "وبالمثل، فإن المغرب يخفف من التزاماته تجاه قمة النقب ويركز بشكل حصري على التبادلات العسكرية والصناعية مع إسرائيل، حيث ترى الأوساط السياسية في الرباط أن الولايات المتحدة وإسرائيل مترددة في الاعتراف بمطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية. ورداً على هذا الغموض، يُزعم أن المغرب يؤجل قمة النقب القادمة، التي كان من المفترض أن تنعقد على أراضيه، ويطلب المزيد من الضمانات. على الرغم من عدم حدوث انعكاس رسمي بعد، إلا أن عملية التطبيع نفسها قد لا تكون أيضًا ناضجة بما يكفي لتحمل ركود طويل الأمد".

ورأى التقرير أن "الولايات المتحدة غائبة إلى حد كبير في هذه المعادلة. فواشنطن، التي دفعت إلى إبرام اتفاقات أبراهام، أصبحت غير مهتمة بشكل متزايد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتركز مواردها واهتمامها على هزيمة روسيا في أوكرانيا ومواجهة النفوذ العالمي المتزايد للصين. في غضون ذلك، تعيد الدول العربية تقييم ولائها الحصري للغرب لأنها تتوقع انخفاضًا إضافيًا في نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وتشعر بمزيد من التوافق مع منافسي واشنطن".

وبحسب التقرير، "قد تشير الدلائل الأخيرة على التقدم على الجبهتين اليمنية والسورية إلى أن إيران جادة في جهود المصالحة مع جيرانها العرب، ومع ذلك فإن سجل طهران من الوكلاء الإقليميين والمفاوضات المتعرجة يروي قصة أخرى. ربما تسعى إيران إلى اتفاق سلام أكثر تكتيكية مع المملكة العربية السعودية للسماح لنفسها بالتغلب على أزمتها الداخلية والعقبات الاقتصادية قبل العودة إلى طرقها القديمة. من ناحية أخرى، فإن احتمالات إعادة تنشيط اتفاقيات إبراهيم بمجرد أن تستعيد حكومة أكثر اعتدالًا زمام الأمور في إسرائيل تظل معقولة للغاية، لا سيما بالنظر إلى إمكانات التعاون الاقتصادي والعسكري الهائلة بين إسرائيل وجيرانها. بالنظر إلى هذه العوامل، قد تتخطى الدول العربية، إذا كانت مدروسة جيدًا، ثنائية "إما - أو" وتتبع نهجًا أكثر براغماتية يوازن بين المصالح مع كل من إسرائيل وإيران".

وتابع التقرير، "وفي الوقت نفسه، فإن الخطاب الذي بُنيت عليه اتفاقات إبراهيم حتى الآن والذي يقضي بتصوير إيران على أنها العدو الأساسي، يتفكك. في حين أن التطبيع مع إسرائيل أمر حتمي للازدهار الإقليمي والتقدم، فإن احتمالات مثل هذا المشروع الضخم ستبدأ في فقدان الزخم إذا لم تقدم الولايات المتحدة حوافز فورية. يمكن أن تشمل هذه الإيحاءات صفقات أسلحة إضافية، وزيادة المساعدات العسكرية وحزم الاستثمار، وسياسة أكثر استجابة للأولويات الإقليمية والأمنية لشركائها العرب لإبقائهم مهتمين بالتطبيع".

وختم التقرير، "المؤكد أنه من الأسهل على العرب أن يضعوا وراءهم الغزوات الساسانية والصفوية لشبه الجزيرة العربية من نكبة عام 1948 وحرب الأيام الستة مع إسرائيل عام 1967، مما يجعل إعادة تعريف العدو أكثر خطورة واختراع صديق جديد أكثر غموضاً".