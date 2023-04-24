الدفاع التركية: لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني في موسكو غداً

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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غداً الثلثاء في موسكو.وأوضح أكار أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 كانون الاول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات".وقال أكار إن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، وأضاف: "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن".وقال الوزير التركي إن بلاده حاسمة في مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي "تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي".وتابع: "لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. ليس وارداً أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر. نحن نتبع سياسة واضحة جداً في هذا الشأن".