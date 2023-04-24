"تفوت صاحي تطلع مريض".. مستشفى أشبه بمرتع للزومبي! (فيديو)

بعد انتشار فيديو لأحد المستشفيات في البصرة، انهالت تعليقات المتابعين ومنها: "تفوت صاحي تطلع مريض"، "هذا مرتع للزومبي وليس مستشفى"، للتعبير عن فظاعة ما رأوه.



فبعد أن صوّر أحد المواطنين العراقيين زيارته لمستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة، جنوب البلاد، انتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل، مثيرا موجة انتقادات لإهمال السلطات المستمر للمرافق الصحية في البلاد رغم الموازنات الكبيرة التي ترصد لهذا القطاع منذ سنوات.



فقد اعتبر العديد من العراقيين أن هذا المشهد لا يجوز أن يكون حاضراً في القرن الواحد والعشرين.



كما رأى آخرون أنه يجسد مظهراً من مظاهر الفساد المستشري.

🔴 الى من يهمه الامر ان وجد



مستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة . pic.twitter.com/MTtNBOc5Bd — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 23, 2023 Advertisement

تكرر المآسي



وكان مشهد مماثل تكرر العام الماضي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حين عاين الكاظمية في العاصمة، بعد أن صدم بفيديوهات انتشرت لهذا المرفق على مواقع التواصل، واعداً بالسعي إلى تحسين الخدمات الصحية في البلاد وواقع القطاع الصحي عامة.



إلا أن الكثير لم يتغير منذ ذلك الحين، فخلال الأشهر والأسابيع الماضية عاد الموضوع إلى الواجهة مع مشاركة العراقيين عدة مقاطع مصورة رهيبة من مختلف مستشفيات البلاد سواء في بغداد أو خارجها، تظهر حالة مزرية لعدد من تلك المرافق الصحية.



يذكر أن القطاع الصحي في العراق يعاني مشاكل عدة فاقمتها جائحة كورونا، فضلا عن غياب التنمية في العديد من المناطق، بفعل سنوات من الحرب والفساد أيضا.



كما فاقمت أزمة الفساد المتجذرة، في العديد من المؤسسات الرسمية، مشكلة تردي القطاع الصحي لبلد غني بالنفط، إلا أن ثلث سكانه تحت خط الفقر.



وكان تدهور النظام الصحي بدأ منذ عقود في البلاد، ابتداءً من غزو العراق للكويت، حين أدى الحصار المفروض على العراق إلى نقص الأدوية.(العربية)





