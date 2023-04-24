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عربي-دولي
حفل تتويج الملك تشارلز.. أين سيجلس الأمير هاري؟
Lebanon 24
24-04-2023
|
03:34
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كشف أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة في بريطانيا، إن الأمير هاري سيجلس على بعد عشرة صفوف من كبار أفراد العائلة الآخرين عند تتويج والده.
وقال كبير الخدم السابق بول بوريل، إن هاري قد يكون لديه القليل من الوقت للتحدث إلى الملك أو شقيقه، خلال زيارته الشهر المقبل.
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وأضاف أنه "لا توجد فرصة" للمصالحة في أعقاب تداعيات مذكراته المفاجئة "سبير" في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف بوريل رأيه بأن دوق ساسكس "لن يتسكع"، مع توقع البعض أنه قد يدخل ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة.
على الرغم من ذلك، قال السيد بوريل، الذي كان مرافقا مقربا للأميرة ديانا، إن الملك "سيكون سعيدا" بحضور ولديه في حفل تتويجه.
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