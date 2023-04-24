قصصٌ مُحزنة من السودان.. الموت يلاحق الأبرياء والمأساة كبيرة!

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان: "الفارون من الموت في السودان... قصص محزنة"، وجاء فيه:

صبيحة يوم العيد، حزم الدكتور معاوية سيف الدين أمتعته، واصطحب أبناءه إلى الميناء البري، ليستقل الحافلة متجهاً إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، أقرب الولايات للعاصمة السودانية الخرطوم. وقبل أن يغادر معاوية منزله بحي جبرة، اتصل على والده ليخبره أنه بعد نحو 3 ساعات سيكون وسطهم. فرح الأب بالخبر ودعا الله أن يوصله سالماً من الحرب التي تعيشها البلاد.

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بعد دقائق قليلة، استقبل الوالد مكالمة من حفيده البالغ من العمر 16 عاماً، ليبلغ جده أن الدكتور معاوية تعرض لإطلاق نار، وأصابته رصاصة في فخذه من أحد المتقاتلين، فانهار الوالد من هول المصيبة.

وقال شقيق معاوية لـ"الشرق الأوسط": "كان شقيقي يحاول دفع تذاكر (الباص) عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، وأثناء محاولاته، وبسبب ثقل التطبيق والأعطال التي أصابت النظام المصرفي، أصيب معاوية برصاصة في فخذه دون غيره من المسافرين".

وأشار الأخ المكلوم إلى أن بعض الموجودين بالميناء حاولوا إسعاف شقيقه، فتنقلوا بين 4 مستشفيات، وجدوها خارج الخدمة بسبب الاعتداءات على المستشفيات، أو انقطاع التيار الكهربائي، وبعد أن فشلوا في إيجاد مشفى عادوا به إلى "مسجد الميناء البري، فظل ينزف حتى فارق الحياة". وقال: "توفي شقيقي ولم نتمكن من الصلاة عليه، أو نلقي عليه النظرة الأخيرة"، إذ تم أخذه إلى مدفن غير معلوم، وتُرك أبناؤه يعيشون حالة نفسية سيئة، فقد شهدوا بشاعة إطلاق النار عليه، ثم فجعهم خبر وفاته.

وفي اليوم الثاني من المعركة، أصيب يوسف الصادق، الموظف بوزارة التعليم العالي بصدمة، نتيجة مضاعفات مرض السكري. ويقول زميله عز الدين بيلو لـ"الشرق الأوسط": "طفنا به على عدد من المستشفيات بالعاصمة؛ لكنها أيضاً كانت خارج الخدمة، بعد ذلك قررت أسرته الذهاب به إلى منطقة فداسي على بعد نحو 150 كيلومتراً، علَّهم يجدون دواء لعلاجه؛ لكنه فارق الحياة دون وداع أسرته"، وأضاف: "هذه الحرب اللعينة التي حصدت أرواح شعب السودان يجب أن تتوقف، وعلى الفور".

وأدى استمرار الحرب إلى انهيار النظام الصحي في السودان، وتبعاً لذلك خرجت مستشفيات كثيرة من الخدمة في البلاد، نتيجة للقصف المباشر بالأسلحة الثقيلة الذي تعرض له بعضها، وهو ما أكده سكرتير نقابة أطباء السودان، الطبيب عطية عبد الله، بقوله لـ"الشرق الأوسط": "فقد مواطنون حياتهم لعدم توفر الدواء، أو لأنهم لم يجدوا سبيلاً للذهاب إلى المراكز والمستشفيات للحصول على الخدمة الطبية". وقال سكرتير نقابة أطباء السودان، إن الوفيات بلغت 265 حالة، بينما بلغ عدد الجرحى 1454 جريحاً؛ مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة غير مشمولة في الحصر لأنها لم تصل إلى المستشفيات؛ خصوصاً في مدينة الأبيض بغرب البلاد التي شهدت قتالاً ضارياً بالأسلحة الثقيلة؛ لكن في آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فاق عدد القتلى الـ400، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 3550 جريحاً.

وشهدت المنطقة الواقعة غرب جسر المك نمر وسط الخرطوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" طوال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين، واضطر سكانها إلى الفرار خارج الخرطوم بحثاً عن مكان آمن. وقال أحد ذوي الضحايا، وهو سياسي بارز طلب عدم ذكر اسمه، إن حالة من الخوف أصابت العائلة، إثر سقوط عدد من القذائف المدفعية في منزل أسرته وسط الخرطوم، وأدت لإصابة عدد من الأفراد تراوحت إصابتهم بين خطيرة ومتوسطة، وألحقت بالمنزل دماراً كبيراً.

وأصيبت طفلة بطلق ناري في البطن بعد لحظات من بداية المعركة، فوجدت الأسرة نفسها أمام خيارين، إما أن تترك الطفلة تنزف وإما أن تذهب بها إلى المستشفى تحت وابل الرصاص والأسلحة الثقيلة، فاختارت الخيار الأخير وغامرت بحياتها، ولطف الله بالطفلة، فأجريت لها جراحة وأخرجت الرصاصة ونجت. وكانت شقيقة الطفلة قد أصيبت بكسر في يدها وبجروح متفاوتة، نتجت عن سقوط أحد الأبواب بفعل الانفجار، فتجرعت الأسرة مأساتها؛ لكن الطفلة لا تزال تعيش المأساة والذعر والهلع.

وأثار القتال العنيف والموت الذي يحيط بالجميع حالة من الخوف بين المواطنين، ما جعلهم يحاولون الفرار بأي طريقة، على الرغم من المخاطر الناجمة عن المحاولة. ونتيجة لهذه الحالة، غرق أمس 13 شخصاً حاولوا الفرار مستقلين قارباً مهترئاً لعبور النيل الأبيض في الخرطوم. (الشرق الأوسط)