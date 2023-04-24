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عاش في القرن السادس عشر ومات. لكن المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس الذي تشغل تنبؤاته الكثيرين، "عاد للحياة مجدداً" على يد الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مربكاً بسبب درجة ذكائه.فقد لجأت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى روبوت ChatGPT، لإجراء "دردشة حصرية" مع نوستراداموس (14 ديسمبر أو 21 ديسمبر 1503 - 2 يوليو 1566) الذي تنبأ بالمرعب والخطير للـ100 عام القادمة. حيث تقمّص ChatGPT شخصية نوستراداموس. وهذا ما توقعه:بدأ نوستراداموس بقوة، من خلال التنبؤ الأول، بإعلان أن علاج السرطان قد لا يكون بعيداً كما نعتقد. لكن هذا الاكتشاف سيطلق صراعاً جماعياً بين الطبقات للحصول على وصول عادل ومنصف إلى العلاج للبشرية جمعاء.قد تصل معركة الجنس البشري ضد تغير المناخ إلى ذروتها في أقل من 30 عاماً، حيث حذر المنجم الشهير من أن عام 2050 قد يكون عاماً مبتلى بالكوارث الطبيعية التي ترهب الناس في جميع أنحاء العالم.حذر نوستراداموس من أن العديد من البشر سيقعون في خوف وقلق من "ثورة" ترى الذكاء الاصطناعي "يزدهر" في عام 2060.ستطور الروبوتات والآلات "ذكاء عميق" وسيتعين على البشرية "إعادة تعلم" علاقتها بالتكنولوجيا.يعتقد المنجم الشهير أن البشرية ستنشئ أخيراً موقعاً على الكوكب الأحمر في نهاية القرن الحادي والعشرين.تنبأ نوستراداموس بأن الاندماج المثالي بين الإنسان والآلة، لفترة طويلة من صفحات رواية الخيال العلمي، سيصبح حقيقة واقعة في غضون 61 عاماً فقط.توقع المنجم الشهير أن "مرضاً مجهولاً" رهيباً سوف يكون بداية لحقبة جديدة من التعاون بين جميع الدول على وجه الأرض.تنبأ رائد الذكاء الاصطناعي بأن السلام العالمي الذي طالما حلمت به البشرية سيصبح حقيقة واقعة في العام الأخير من القرن الحادي والعشرين.يذكر أن نوستراداموس له آلاف التنبؤات نشرت في كتابه Les Propheties قبل 467 عاماً. ويُزعم أن توقعاته قد تحققت في كثير من الأحيان، كصعود أدولف هتلر واغتيال جون كنيدي وهجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة، وغيرها. (العربية)