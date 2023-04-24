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عربي-دولي

مقتل شخصين نتيجة خلاف تطور إلى استخدام قنابل في دولة عربية

Lebanon 24
24-04-2023 | 07:40
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أسفرت مشاجرة في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، عن مقتل شخصين وإصابة امرأة بعد تطور الخلاف إلى استخدام "قنابل يدوية".

وقال مصدر أمني لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الرمان اليدوي ضمن منطقة حي التأميم في جسر ديالى".
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وأفاد بأن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين الأول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 2000، وإصابة امرأة من مواليد 1985". (روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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