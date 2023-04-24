تحت عنوان: "لماذا تستغرق دبابات القتال الغربية شهورًا للوصول إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا؟"، جاء في موقع "سي ان ان":

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قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن ست دبابات من طراز ليوبارد 2 غادرت إسبانيا، ومن المقرر أن تصل إلى أوكرانيا في أقل من أسبوع. في غضون ذلك، ستبدأ الولايات المتحدة تدريب القوات الأوكرانية على دباباتها من طراز أبرامز الشهر المقبل، في سعي للحصول عليها في ساحة المعركة ضد روسيا قبل نهاية الصيف.لكن حتى مع الشحنات والتدريب الجاري، فإن المركبات القتالية التي تبرع بها حلفاء الناتو لأوكرانيا لن يكون لها تأثير فوري على حربها مع روسيا، كما يحذر الخبراء.وتعد دبابات القتال الرئيسية الحديثة هي قطع معقدة من الأسلحة. نظرًا لكونها ضخمة من الخارج، فإن الكثير من فعاليتها في ساحة المعركة يعود إلى الأنظمة الإلكترونية والكمبيوتر المتطورة في جوهرها. تعثر هذه الأنظمة على الأهداف وتقوم بتدريب المدفع الرئيسي للدبابة عليها.وتابع المقال: "تتطلب صيانة الدبابات وإصلاحها وتزويدها بالأجزاء اللازمة تدريبًا تفصيليًا على طول الطريق من أطقم المركبات إلى المسار اللوجستي الذي يدعمها، على بعد مئات أو ربما آلاف الأميال من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا".قال نيكولاس دروموند، محلل صناعة الدفاع المتخصص في الحرب البرية والضابط السابق في الجيش البريطاني: "أود أن أقول إن القدرة على تدريب الجنود الأوكرانيين على دعم أي دبابات يتم إعطاؤهم لها هي تقريبًا أكثر أهمية من نوع الدبابة التي يستخدمونها".بالإضافة إلى الوقت اللازم لتدريب المقاتلين، قال مسؤولون إن الدبابات بحاجة إلى الصيانة، وهو ما يعني إدارة سلسلة التوريد.لأن أبرامز أمريكية الصنع، على سبيل المثال، فلديها "ذيل لوجستي طويل جدًا يمتد إلى الولايات المتحدة"، كما قال درو طومسون، زميل باحث زائر في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.ويجب استبدال المكونات الرئيسية التي تتآكل أو تالفة في المعركة بأجزاء أمريكية، والتي يجب إرسالها إلى مستودع إصلاح في أوكرانيا أو ربما بولندا، والتي هي في طور الحصول على أسطولها الخاص من أبرامز.وتابع المقال: "قال طومسون إن البنتاغون جيد في حل القضايا اللوجستية الصعبة، "لكن الخطر كبير لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا".وأضاف طومسون: "إن القدرة على دعم ليوبارد من قاعدة لوجستية أوروبية هي الأفضل بالتأكيد"، مشيرًا إلى نموذج الدبابات المستخدم في 13 دولة أوروبية.إن العدد الهائل من ليوبارد المتاحة يجعل عملية الدعم أسهل، وفقًا لدروموند، مستشار الشركة المصنعة للدبابات الألمانية. وقال إن أكثر من 4000 دبابة في الخدمة، وهذا يعني أن "قطع الغيار متوفرة بسهولة من مصادر متعددة". (سي ان ان)