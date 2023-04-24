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عربي-دولي

كندا تدعو مواطنيها لعدم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:29
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حثت الحكومة الكندية مواطنيها على عدم التقدم بطلبٍ للحصول على جواز سفرٍ جديد أو تجديد جواز السفر القديم، لأن إضراب العمل الفيدرالي الكبير "الذي لا يُظهر أي علامة على الإنتهاء"، يُعطل الخدمات بشدة في جميع أنحاء البلاد.
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وقالت كارينا جولد، وزير الأسرة والطفل والتنمية الإجتماعية: "أفضل نصيحة أقدمها للكنديين هي عدم تقديم هذا الطلب الآن لأنه ببساطة لن يُعالج".
ولفتت جولد في حديثٍ لوكالة "غلوبال نيوز" إلى أنه "على الرغم من أنه يمكن للكنديين إرسال طلباتهم بالبريد الإلكتروني وعبر موقع سيرفيس كندا أو مكتب الجوازات، إلا أنه لا يُسمح للعمال الأساسيين بفتحها ومعالجتها سوى في حالات الطوارئ الضيقة للغاية".
وأضافت: "لسوء الحظ، بموجب القانون، لا تعتبر خدمات جوازات السفر ضرورية، وهذا يعني أن أي شخصٍ يتقدم بطلبٍ للحصول على جواز سفر جديد أو لتجديد جواز سفر - ما لم تكن ضمن مجموعة محددة من الظروف -، لن يكون قادراً على الحصول على جواز سفر أثناء إستمرار الإضراب.
ولفتت جولد إلى أن الإستثناءات الوحيدة هي للأشخاص الذين يعانون من حالات إنسانية أو طارئة مثل السفر من أجل عمل أساسي إقتصادياً أو الخدمات الطبية في الخارج أو لرؤية أحد أفراد الأسرة في حالة حرجة أو في حالة وفاة في الأسرة.
 
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