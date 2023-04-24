مستشار حميدتي: هدنة جديدة ستبدأ خلال ساعات

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أكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع،محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، فارس النور، أن هدنة جديدة ستبدأ خلال ساعات، لافتاً إلى أن قواته ستحقق أهدافها سواء بالعمل العسكري أو التفاوض.وأضاف في تصريحات لـ العربية اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع لم تطرح نفسها بديلاً للجيش بل تريد إصلاحه.كما أوضح أن قوات الدعم السريع ستقبل المحاسبة من حكومة مدنية، مشيراً إلى أن أي مفاوضات مع الجيش ستكون مرهونة بإنجاز التحول الديمقراطي. (العربية)