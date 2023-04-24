لقطة "مفجعة" تفوز بجائزة أفضل صورة للصحافة العالمية

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حصلت صورة وصفت بانها "مفجعة" لوكالة أسوشيتيد برس في ماريوبول بأوكرانيا العام الماضي، للتو على جائزة صورة الصحافة العالمية لهذا العام، حيث أظهرت الصورة امرأة حامل يتم إجلاؤها من قسم الولادة الذي تعرض للقصف.قالت لجنة التحكيم التي حسمت الجائزة إنها اختارت هذه الصورة لأنها أظهرت عبثية الحرب ووحشتيها.