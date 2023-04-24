18
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
17
o
جبيل
8
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يكشف المستور عن "ضبع أوروبا "
Lebanon 24
24-04-2023
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن موضوع مراجعة حدود الدولة، بات أكثر حدة بالنسبة لقيادة بولندا في سياق الأزمة الأوكرانية.
وأضاف ناريشكين: "وفقا للمعلومات التي تتلقاها الاستخبارات الروسية، أخذ موضوع إعادة التوزيع الجيوسياسي بما في ذلك إعادة النظر في حدود الدولة، بالنسبة للقيادة البولندية في ظروف الأزمة الأوكرانية، يصبح أكثر حدة".
Advertisement
ووفقا له، توجد لدى بولندا تطلعات للاستيلاء على الأراضي الغربية لأوكرانيا. وفي ذات الوقت تخشى بولندا من وجود مزاج انتقامي محتمل في برلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة التي ذهبت إلى بولندا بعد الحرب العالمية الثانية. وطبعا كل ذلك ينعكس في التخطيط العسكري البولندي.
ويرى ناريشكين أن بولندا الحالية تحولت عمليا إلى دولة تشبه تلك التي كانت قائمة في عهد يوزف بيوسودسكي، عندما كانت وارسو في صراع مع جميع جيرانها وتتوق إلى التوسع الإقليمي.
وقال مدير الاستخبارات الروسية: "عشية الحرب العالمية الثانية، أطلق تشرشل على بولندا لقب ضبع أوروبا". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
15:24 | 2023-04-23
23/04/2023 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-04-24
24/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
05:59 | 2023-04-24
24/04/2023 05:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2023-04-24
"تل أبيب" تدخلُ على خطّ أزمة السودان.. ما هو العرض الذي قدّمته؟
14:30 | 2023-04-24
عقوبات إيرانية تطال أفراداً في بريطانيا وأوروبا.. ماذا في التفاصيل؟
14:00 | 2023-04-24
تفاصيل أمنيّة مهمّة.. هل عادت "إسرائيل" إلى "سياسة الإغتيالات"؟
13:37 | 2023-04-24
وسط الإشتباكات.. ما حقيقة فرار الرئيس السوداني السابق من السجن؟
13:30 | 2023-04-24
السودان.. دول تنسّق مع السعودية للإجلاء وجهود التهدئة مستمرة
13:00 | 2023-04-24
5 شخصيات أميركية "فاعلة" بأزمة السودان.. تعرف عليها
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
24/04/2023 21:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 21:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 21:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact