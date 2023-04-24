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عربي-دولي

إتصالات مكثفة.. مبادرة دوليّة لجمع البرهان ودقلو قريباً في الرياض

Lebanon 24
24-04-2023 | 11:35
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قال مسؤول أميركي لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنّ "وفداً دبلوماسياً مشتركاً يضمُّ ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات الآن بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان".
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وتسعى جهود الوساطة، وفق المصدر، لجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

ورفض المسؤول الأميركي في واشنطن، الإفصاح عن تفاصيل خطة التسوية السياسية المقترحة، إلا أنه أصرّ على أن الاطراف الخارجيين العاملين على إطلاق مبادرة حلّ سياسي، يشترطون وقفاً كاملاً لاطلاق للنار.

وعن موعد وتفاصيل المبادرة الحوارية، لفت المسؤول إلى أن الإعلان قد يصدر عن السعودية في الأيام الآتية.

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