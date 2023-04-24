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عربي-دولي

السودان.. دول تنسّق مع السعودية للإجلاء وجهود التهدئة مستمرة

Lebanon 24
24-04-2023 | 13:30
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أكد السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، لافتا إلى أن دولا عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.


وأضاف في حديث لـ"العربية" أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.
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كما أكد أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، موضحاً أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش والدعم السريع.
وقال: "نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن القيادة السعودية قدمت كل التسهيلات لعمليات الإجلاء من السودان.
المصدر: العربية نت
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