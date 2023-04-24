السودان.. دول تنسّق مع السعودية للإجلاء وجهود التهدئة مستمرة

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أكد السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، لافتا إلى أن دولا عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.وأضاف في حديث لـ"العربية" أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.كما أكد أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، موضحاً أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش والدعم السريع.