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عربي-دولي

عقوبات إيرانية تطال أفراداً في بريطانيا وأوروبا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 14:30
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، "فرض حظر على 17 فردا و4 كيانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم الجماعات الإرهابية والتحريض على العنف في إيران".


وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنه "تم فرض العقوبات في إطار اللوائح وآليات العقوبات ذات الصلة الخاصة بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية، وإثارة العنف والاضطراب في إيران، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات القاسية ضد إيران"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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وأدان البيان، "العمل الذي قام به الاتحاد الأوروبي ونظام المملكة المتحدة لدعمه وتسهيله وحرمانه من التصدي للأعمال التخريبية للأفراد والكيانات المذكورين أعلاه والذي يعد انتهاكًا للالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن "فرض العقوبات القاسية وتفاقمها هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".


كما شددت الخارجية الإيرانية، أن "العقوبات تشمل حظر الحسابات والمعاملات في النظم المالية والمصرفية الإيرانية، وتجميد الأصول الواقعة ضمن اختصاص جمهورية إيران الإسلامية وكذلك حظر إصدار التأشيرات والدخول إلى أراضي إيران".
المصدر: تسنيم- سبوتنيك
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