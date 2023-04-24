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عربي-دولي

مأساة جديدة قبالة الساحل التونسي.. إنتشال جثث 70 مهاجراً

Lebanon 24
24-04-2023 | 15:00
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أشار مسؤول قضائي تونسي لـ"رويترز"، الاثنين، إلى أن خفر السواحل انتشل منذ نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 70 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال خفر السواحل إنه انتشل 31 جثة، لكن القاضي في محاكم صفاقس، فوزي المصمودي، قال لرويترز إن عدد الجثث التي انتُشلت منذ نهاية الأسبوع بلغ 70 جثة على الأقل.
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وأضاف أن قاربين غرقا الاثنين، قبالة سواحل صفاقس، وأنقذت قوات خفر السواحل 47 شخصاً.


وأوضح المصمودي أن "المشارح بمشافي صفاقس تعاني ضغطا كبيرا بسبب الجثث الكثيرة للمهاجرين وهو أمر يهدد بمشاكل صحية".

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