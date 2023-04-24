مأساة جديدة قبالة الساحل التونسي.. إنتشال جثث 70 مهاجراً

أشار مسؤول قضائي تونسي لـ"رويترز"، الاثنين، إلى أن خفر السواحل انتشل منذ نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 70 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.



وفي وقت سابق، الاثنين، قال خفر السواحل إنه انتشل 31 جثة، لكن القاضي في محاكم صفاقس، فوزي المصمودي، قال لرويترز إن عدد الجثث التي انتُشلت منذ نهاية الأسبوع بلغ 70 جثة على الأقل.

Advertisement



وأضاف أن قاربين غرقا الاثنين، قبالة سواحل صفاقس، وأنقذت قوات خفر السواحل 47 شخصاً.





وأوضح المصمودي أن "المشارح بمشافي صفاقس تعاني ضغطا كبيرا بسبب الجثث الكثيرة للمهاجرين وهو أمر يهدد بمشاكل صحية".