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عربي-دولي

وسط الإشتباكات.. ما حقيقة فرار الرئيس السوداني السابق من السجن؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 13:37
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في ظل تواصل الاقتتال في السودان والسقوط العشوائي للقذائف، تعرض سجن كوبر لهجمات عدة خلال الأيام الماضية، وتسبب آخر هجوم في مقتل 5 سجناء وفرار عدد كبير من النزلاء.

ويضم سجن كوبر عدداً من قادة النظام السابق؛ على رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان طه.
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بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بإخلاء السجن؛ وقالت إن "تنفيذ قادة الانقلاب عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد".

وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان، إدانتها لهذا التصرف "الذي يتنافى مع القوانين المحلية والإقليمية والدولية كافة".

وعن حقيقة هروب الرئيس المعزول عمر البشير من السجن، قال مصدر بوزارة الداخلية السودانية لموقع "الجزيرة نت" إن عددَ النزلاء الفارين من سجن كوبر بالمئات، ومنهم سجناءُ محكومٌ عليهم بالإعدام؛ مؤكدا أن السجناء السياسيين لم يكونوا ضمن المجموعة التي هربت، وأنه جرى نقلهم لمكان آمن.
 
 
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