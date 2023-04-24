مقتل مساعد الملحق الإداري المصري في الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مقتل أحد أعضاء سفارتها في السودان، وهو مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

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وجاء إعلان هذا النبأ بعد وقت وجيز من تضارب الأنباء حول الشخصية التي جرى إستهدافها، إذ قيل في بادئ الأمر أنّ مساعد الملحق العسكري المصري في العاصمة السودانية قد لقيَ حتفه، لكن ما تبين هو أن المستهدف كان مساعد الملحق الإداري.