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عربي-دولي

مقتل مساعد الملحق الإداري المصري في الخرطوم

Lebanon 24
24-04-2023 | 15:30
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مقتل أحد أعضاء سفارتها في السودان، وهو مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.
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وجاء إعلان هذا النبأ بعد وقت وجيز من تضارب الأنباء حول الشخصية التي جرى إستهدافها، إذ قيل في بادئ الأمر أنّ مساعد الملحق العسكري المصري في العاصمة السودانية قد لقيَ حتفه، لكن ما تبين هو أن المستهدف كان مساعد الملحق الإداري.
 
وقالت القاهرة في بيان: "ننعى ببالغ الحزن الشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم".

وأوضحت أن الغراوي قتل اليوم الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، وهو ما نفته القاهرة، قبل أن ينشر الجيش السوداني تصحيحاً في بيان يوضح أن الموظف المصري المقتول على يد "قوات الدعم السريع" هو مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم وليس مساعد الملحق العسكري.

وأكدت الخارجية المصرية أن بعثتها سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام. 

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