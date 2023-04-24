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هل يشكّل هانتر عقبة في طريق بايدن للولاية الثانية؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 16:30
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قبيل إعلان ترشح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لولاية رئاسية ثانية، يبدو أن قضية ابنه هانتر لا تكاد تخبو حتى تشتعل من جديد في وسائل الإعلام، فيما يراه مراقبون مادة دسمة للغاية قد تؤثر بشكل سلبي على الانتخابات المقبلة.
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وفي إطار الحملات التي يشنها الجمهوريون بشكل مستمر مستثمرين القضية في التحضير للسباق الانتخابي المقبل، يظهر محامي هانتر بشكل دوري في محاولة للدفاع عن موكله.

ودعا المحامي آبي لويل الاثنين، إلى إجراء تحقيق في الكونغرس بشأن "ما تقدم عليه النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، من هجمات لفظية مستمرة، وتصريحات تشهيرية، ونشر صور وبيانات شخصية، ضد روبرت هانتر بايدن".

وكتب المحامي في رسالة إلى مكتب أخلاقيات الكونغرس: "لا يمكن اعتبار أيا من هذه الممارسات جزءا من نشاط تشريعي مشروع، مستشهدا بسلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي اتهمت فيها غرين هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عاما بارتكابه نشاطات تجارية غير مشروعة.


وقبل أيام، أفادت مصادر أميركية لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن المدعين الفيدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى هانتر بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح. وقالت المصادر إن التهم المحتملة هي جنحتان لعدم تقديم لوائح ضريبية، وتهمة جنائية واحدة للتهرب الضريبي تتعلق بمصروفات تجارية، وتهمة متعلقة بالسلاح، وهي أيضا جناية.
 
 
يذكر ان التحقيق في علاقات هانتر التجارية الدولية بدأ عام 2018، بما في ذلك تداعيات محتملة على الأمن القومي، ليتسع التحقيق إلى فحص الدخل الذي حصل عليه من تلك المشاريع وبيان كاذب يزعم أنه أدلى به خلال شراء السلاح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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