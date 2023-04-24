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عربي-دولي
موسكو تستضيف اجتماعاً حول سوريا اليوم
Lebanon 24
24-04-2023
|
18:00
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تستضيف موسكو اليوم جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين سوريين وأتراك بحضور إيران، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار امس، في خطوة تأتي في إطار المساعي الروسية لإصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة.
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وقال أكار، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول": "خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية الثلاثاء، على أن يحضره وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران.
وأضاف: "هدفنا هو حل المشاكل من خلال المفاوضات وإحلال السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق عقد الاجتماع اليوم بين وزراء دفاع الدول الأربع في موسكو استكمالا للمباحثات السابقة.
وكانت الوزارة أعلنت في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي في بيان لها أن لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً".
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